NEL ASA Aktie News: E-Mobilität Wasserstoff Index Aktie NEL ASA am Vormittag gesucht

Aktienentwicklung

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Mittwochvormittag der Anteilsschein von NEL ASA. Das Papier von NEL ASA konnte zuletzt klettern und stieg im Tradegate-Handel um 0,2 Prozent auf 0,231 EUR.

Die Aktie legte um 09:20 Uhr in der Tradegate-Sitzung 0,2 Prozent auf 0,231 EUR zu. Kurzfristig markierte die NEL ASA-Aktie bei 0,235 EUR ihr bisheriges Tageshoch. Zur Startglocke stand der Titel bei 0,232 EUR. Von der NEL ASA-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 370.107 Stück gehandelt.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (0,334 EUR) erklomm das Papier am 12.03.2025. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die NEL ASA-Aktie somit 30,758 Prozent niedriger. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 0,166 EUR ab. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 28,157 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,000 NOK. Im Vorjahr hatte NEL ASA 0,000 NOK je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Analysten bewerten die NEL ASA-Aktie im Durchschnitt mit 3,24 NOK.

Am 29.10.2025 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel vor. Für das jüngste Jahresviertel wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von -0,05 NOK ausgewiesen. Ein Jahr zuvor hatte bei NEL ASA ebenfalls ein Verlust pro Aktie von -0,07 NOK in den Büchern gestanden. Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um 17,09 Prozent auf 303,37 Mio. NOK. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 365,90 Mio. NOK gelegen.

Am 04.03.2026 dürfte die Q4 2025-Bilanz von NEL ASA veröffentlicht werden.

Laut Analysten dürfte NEL ASA im Jahr 2025 einen Verlust in Höhe von -0,290 NOK einfahren.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur NEL ASA-Aktie

NEL-Aktie zieht kräftig an: Neue Kooperation mit GreenH für Wasserstoffprojekte

NEL-Aktie auf Höhenflug: Großauftrag lässt Aktienkurs explodieren

NEL ASA-Aktie schließt in Rot: Wasserstoffkonzern grenzt Verluste ein - Umsatz rückläufig