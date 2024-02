NEL ASA Aktie News: E-Mobilität Wasserstoff Index Aktie NEL ASA am Vormittag mit Kursplus

Blick auf Aktienkurs

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Dienstagvormittag die Aktie von NEL ASA. Im Tradegate-Handel gewannen die NEL ASA-Papiere zuletzt 0,2 Prozent.

Um 09:20 Uhr konnte die Aktie von NEL ASA zulegen und verteuerte sich in der Tradegate-Sitzung um 0,2 Prozent auf 0,440 EUR. In der Spitze gewann die NEL ASA-Aktie bis auf 0,445 EUR. Zum Tradegate-Handelsstart notierte das Papier bei 0,444 EUR. Bisher wurden heute 275.947 NEL ASA-Aktien gehandelt.

Am 13.02.2023 erreichte der Anteilsschein mit 1,659 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Derzeit notiert die NEL ASA-Aktie damit 73,466 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 08.02.2024 bei 0,410 EUR. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 6,838 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Nachdem im Jahr 2022 0,000 NOK an NEL ASA-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 0,000 NOK aus. Analysten bewerten die NEL ASA-Aktie im Durchschnitt mit 12,49 NOK.

Am 25.10.2023 legte NEL ASA die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.09.2023 endete, vor.

NEL ASA dürfte die Finanzergebnisse für Q4 2023 voraussichtlich am 28.02.2024 präsentieren. Experten kalkulieren am 07.05.2025 mit der Veröffentlichung der Q1 2025-Bilanz von NEL ASA.

Experten gehen davon aus, dass NEL ASA im Jahr 2023 -0,512 NOK je Aktie Verlust verbuchen wird.

