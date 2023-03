NEL ASA Aktie News: E-Mobilität Wasserstoff Index Aktie NEL ASA am Vormittag auf grünem Terrain

Um 09:21 Uhr konnte die Aktie von NEL ASA zulegen und verteuerte sich in der Tradegate-Sitzung um 0,6 Prozent auf 1,32 EUR. In der Spitze gewann die NEL ASA-Aktie bis auf 1,34 EUR. Bei 1,31 EUR eröffnete der Anteilsschein. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 461.201 NEL ASA-Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 14.03.2022 bei 1,88 EUR. Mit einem Zuwachs von mindestens 29,87 Prozent könnte die NEL ASA-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Bei einem Wert von 0,95 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (13.10.2022). Das 52-Wochen-Tief könnte die NEL ASA-Aktie mit einem Verlust von 39,44 Prozent wieder erreichen.

Das durchschnittliche Kursziel liegt für die NEL ASA-Aktie bei 18,24 NOK.

NEL ASA gewährte am 21.10.2021 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.09.2021 abgelaufenen Quartals. Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 0,00 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 229,30 NOK. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufenen Quartal bei 229,30 NOK.

Am 27.04.2023 werden die Q1 2023-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Einen Blick in die Q1 2024-Bilanz können NEL ASA-Anleger Experten zufolge am 08.05.2024 werfen.

