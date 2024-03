NEL ASA Aktie News: E-Mobilität Wasserstoff Index Aktie NEL ASA tendiert am Mittwochmittag schwächer

Notierung im Fokus

Die Aktie von NEL ASA gehört am Mittwochmittag zu den Verlierern des Tages. Die NEL ASA-Aktie rutschte in der Tradegate-Sitzung zuletzt um 0,8 Prozent auf 0,400 EUR ab.

Die NEL ASA-Aktie rutschte in der Tradegate-Sitzung um 12:03 Uhr um 0,8 Prozent auf 0,400 EUR ab. Das bisherige Tagestief markierte NEL ASA-Aktie bei 0,398 EUR. Bei 0,402 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Über Tradegate wurden im bisherigen Handelsverlauf 1.060.251 NEL ASA-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 15.03.2023 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 1,331 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch liegt 232,667 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der NEL ASA-Aktie. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 0,370 EUR am 26.02.2024. Der derzeitige Kurs der NEL ASA-Aktie liegt somit 8,048 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Zuletzt erhielten NEL ASA-Aktionäre im Jahr 2023 eine Dividende in Höhe von 0,000 NOK. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 0,059 NOK aus. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die NEL ASA-Aktie bei 9,05 NOK.

NEL ASA gewährte am 25.10.2023 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.09.2023 abgelaufenen Quartals.

Die NEL ASA-Bilanz für Q1 2024 wird am 17.04.2024 erwartet. Am 07.05.2025 wird NEL ASA schätzungsweise die Ergebnisse für Q1 2025 präsentieren.

Beim EPS gehen Experten im Vorfeld davon aus, dass NEL ASA 2024 einen Verlust in Höhe von -0,323 NOK ausweisen wird.

