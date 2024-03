NEL ASA Aktie News: E-Mobilität Wasserstoff Index Aktie NEL ASA am Mittwochnachmittag nahe Vortagesniveau

So entwickelt sich NEL ASA

Ohne große Bewegung zeigt sich am Mittwochnachmittag die Aktie von NEL ASA. Mit einem Kurs von 0,404 EUR zeigte sich die NEL ASA-Aktie im Tradegate-Handel zuletzt kaum verändert.

Die NEL ASA-Aktie notierte im Tradegate-Handel um 16:05 Uhr bei 0,404 EUR und damit auf dem Niveau des Vortages. Im Tageshoch stieg die NEL ASA-Aktie bis auf 0,410 EUR. Bei 0,398 EUR markierte die NEL ASA-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 0,402 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 1.454.367 NEL ASA-Aktien umgesetzt.

Bei 1,331 EUR markierte der Titel am 15.03.2023 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 229,864 Prozent hinzugewinnen. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 0,370 EUR ab. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der NEL ASA-Aktie 8,228 Prozent sinken.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,059 NOK. Im Vorjahr hatte NEL ASA 0,000 NOK je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 9,05 NOK für die NEL ASA-Aktie aus.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte NEL ASA am 25.10.2023.

Mit der Q1 2024-Bilanzvorlage von NEL ASA wird am 17.04.2024 gerechnet. NEL ASA dürfte die Q1 2025-Ergebnisse Experten zufolge am 07.05.2025 präsentieren.

Verlustseitig prognostizieren Analysten für 2024 ein EPS von --0,323 NOK je NEL ASA-Aktie.

