NEL ASA Aktie News: E-Mobilität Wasserstoff Index Aktie NEL ASA am Vormittag fester

Um 09:21 Uhr konnte die Aktie von NEL ASA zulegen und verteuerte sich in der Tradegate-Sitzung um 0,5 Prozent auf 1,18 EUR. In der Spitze legte die NEL ASA-Aktie bis auf 1,19 EUR zu. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 1,18 EUR. Von der NEL ASA-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 397.540 Stück gehandelt.

Bei 1,72 EUR erreichte der Titel am 09.02.2023 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Der aktuelle Kurs der NEL ASA-Aktie ist somit 45,59 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Am 14.10.2022 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 0,95 EUR ab. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 20,20 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Das durchschnittliche Kursziel liegt für die NEL ASA-Aktie bei 18,28 NOK.

Am 21.10.2021 legte NEL ASA die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.09.2021 endete, vor. Das vergangene Quartal hat NEL ASA mit einem Umsatz von insgesamt 229,30 NOK abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 229,30 NOK erwirtschaftet worden waren, um 0,00 Prozent verringert.

Die NEL ASA-Bilanz für Q2 2023 wird am 18.07.2023 erwartet. Mit der Vorlage der Q2 2024-Bilanz von NEL ASA rechnen Experten am 28.08.2024.

