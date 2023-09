NEL ASA Aktie News: E-Mobilität Wasserstoff Index Aktie NEL ASA am Mittag mit Abschlägen

Aktienkurs im Fokus

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Mittwochmittag die Aktie von NEL ASA. Die NEL ASA-Aktie notierte zuletzt im Tradegate-Handel in Rot und verlor 1,4 Prozent auf 0,904 EUR.

Die NEL ASA-Aktie gab im Tradegate-Handel um 11:58 Uhr um 1,4 Prozent auf 0,904 EUR nach. Die höchsten Verluste verbuchte die NEL ASA-Aktie bis auf 0,900 EUR. Mit einem Wert von 0,917 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Zuletzt wechselten 415.384 NEL ASA-Aktien den Besitzer.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 1,725 EUR. Dieser Kurs wurde am 09.02.2023 erreicht. Der derzeitige Kurs der NEL ASA-Aktie liegt somit 47,602 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Kursverluste drückten das Papier am 08.09.2023 auf bis zu 0,890 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Abschlag von mindestens 1,483 Prozent könnte die NEL ASA-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Das durchschnittliche Kursziel liegt für die NEL ASA-Aktie bei 16,77 NOK.

NEL ASA veröffentlichte am 18.07.2023 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2023 abgelaufenen Jahresviertel. NEL ASA hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 229,30 NOK abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 0,00 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 229,30 NOK erwirtschaftet worden waren.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 25.10.2023 erfolgen. Die Veröffentlichung der NEL ASA-Ergebnisse für Q3 2024 erwarten Experten am 07.11.2024.

