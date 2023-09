NEL ASA Aktie News: E-Mobilität Wasserstoff Index Aktie NEL ASA am Vormittag mit Kurseinbußen

Aktie im Blick

Die Aktie von NEL ASA gehört am Mittwochvormittag zu den Verlustbringern des Tages. Die NEL ASA-Aktie rutschte in der Tradegate-Sitzung um 1,5 Prozent auf 0,902 EUR ab.

Die NEL ASA-Aktie gab im Tradegate-Handel um 09:21 Uhr um 1,5 Prozent auf 0,902 EUR nach. In der Spitze fiel die NEL ASA-Aktie bis auf 0,902 EUR. Zum Tradegate-Handelsstart notierte das Papier bei 0,917 EUR. Im Tradegate-Handel wechselten bis jetzt 190.997 NEL ASA-Aktien den Besitzer.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 09.02.2023 bei 1,725 EUR. Das 52-Wochen-Hoch könnte die NEL ASA-Aktie mit einem Kursplus von 91,102 Prozent wieder erreichen. Kursverluste drückten das Papier am 08.09.2023 auf bis zu 0,890 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Derzeit notiert die NEL ASA-Aktie damit 1,370 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 16,77 NOK.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte NEL ASA am 18.07.2023. Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 0,00 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 229,30 NOK. Im Vorjahreszeitraum waren 229,30 NOK in den Büchern gestanden.

Voraussichtlich am 25.10.2023 dürfte NEL ASA Anlegern einen Blick in die Q3 2023-Bilanz gewähren. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q3 2024-Bilanz auf den 07.11.2024.

