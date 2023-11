NEL ASA Aktie News: E-Mobilität Wasserstoff Index Aktie NEL ASA am Montagvormittag mit roten Vorzeichen

Blick auf NEL ASA-Kurs

Die Aktie von NEL ASA gehört am Montagvormittag zu den Verlustbringern des Tages. Die NEL ASA-Aktie musste zuletzt im Tradegate-Handel abgeben und fiel um 1,3 Prozent auf 0,631 EUR.

Der NEL ASA-Aktie ging im Tradegate-Handel die Puste aus. Um 09:19 Uhr verlor das Papier 1,3 Prozent auf 0,631 EUR. Die NEL ASA-Aktie gab in der Spitze bis auf 0,626 EUR nach. Den Tradegate-Handel startete das Papier bei 0,637 EUR. Zuletzt wurden via Tradegate 353.738 NEL ASA-Aktien umgesetzt.

Bei 1,725 EUR erreichte der Titel am 09.02.2023 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die NEL ASA-Aktie somit 63,421 Prozent niedriger. Am 25.10.2023 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 0,561 EUR ab. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 11,002 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 14,34 NOK an.

Am 25.10.2023 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.09.2023 abgelaufenen Jahresviertel vor.

Mit der Q4 2023-Bilanzvorlage von NEL ASA wird am 28.02.2024 gerechnet. Die Vorlage der Q4 2024-Ergebnisse wird von Experten am 13.02.2025 erwartet.

