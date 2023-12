NEL ASA Aktie News: E-Mobilität Wasserstoff Index Aktie NEL ASA am Vormittag weit abgeschlagen

Aktienentwicklung

Die Aktie von NEL ASA gehört am Mittwochvormittag zu den Verlustbringern des Tages. Die NEL ASA-Aktie stand in der Tradegate-Sitzung zuletzt 10,5 Prozent im Minus bei 0,555 EUR.

Der NEL ASA-Aktie ging im Tradegate-Handel die Puste aus. Um 09:22 Uhr verlor das Papier 10,5 Prozent auf 0,555 EUR. Die größten Abgaben verzeichnete die NEL ASA-Aktie bis auf 0,550 EUR. Bei 0,611 EUR ging der Anteilsschein in den Tradegate-Handel. Bisher wurden via Tradegate 3.662.546 NEL ASA-Aktien gekauft oder verkauft.

Bei 1,725 EUR erreichte der Titel am 09.02.2023 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 210,721 Prozent. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 0,550 EUR. Dieser Wert wurde am 13.12.2023 erreicht. Mit dem aktuellen Kurs notiert die NEL ASA-Aktie 0,872 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 14,34 NOK für die NEL ASA-Aktie.

Am 25.10.2023 hat NEL ASA in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2023 – vorgestellt.

NEL ASA dürfte die Finanzergebnisse für Q4 2023 voraussichtlich am 28.02.2024 präsentieren. Mit der Präsentation der Q4 2024-Finanzergebnisse von NEL ASA rechnen Experten am 13.02.2025.

