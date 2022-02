NEL ASA Aktie News: NEL ASA im Ausverkauf

Die NEL ASA-Aktie notierte zuletzt im Frankfurt-Handel in Rot und verlor 5,6 Prozent auf 1,18 EUR. Die NEL ASA-Aktie gab in der Spitze bis auf 1,17 EUR nach. Den Frankfurt-Handel startete das Papier bei 1,22 EUR. Bisher wurden via Frankfurt 295.618 NEL ASA-Aktien gekauft oder verkauft.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 12.02.2021 bei 3,15 EUR. Bei 1,05 EUR erreichte der Anteilsschein am 28.01.2022 den tiefsten Stand seit 52 Wochen.

Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die NEL ASA-Aktie bei 19,57 NOK. Für das Jahr 2023 gehen Analysten von einem NEL ASA-Verlust in Höhe von -0,176 NOK je Aktie aus.

Nel ASA ist ein norwegisches Unternehmen, das im Bereich erneuerbare Energien tätig ist. Die Gesellschaft liefert optimale Lösungen für die Erzeugung, Speicherung und Verteilung von Wasserstoff und bedient Industrie-, Energie- und Gasunternehmen mit Wasserstofftechnologien. Die Wasserstofflösungen von Nel decken wichtige Teile der Wertschöpfungskette ab: von Wasserstoffproduktionstechnologien bis hin zu Wasserstofftankstellen, die der Industrie den Übergang zu grünem Wasserstoff ermöglichen, und Brennstoffzellen-Elektrofahrzeugen, die die gleiche Kraftstoffversorgung und Reichweite bieten wie Fahrzeuge mit fossilen Brennstoffen heute.

