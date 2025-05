NEL ASA Aktie News: E-Mobilität Wasserstoff Index Aktie NEL ASA reagiert am Mittwochmittag positiv

NEL ASA im Fokus

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Mittwochmittag der Anteilsschein von NEL ASA. Die NEL ASA-Aktie stand in der Tradegate-Sitzung zuletzt 0,3 Prozent im Plus bei 0,213 EUR.

Das Papier von NEL ASA konnte um 11:49 Uhr klettern und stieg im Tradegate-Handel um 0,3 Prozent auf 0,213 EUR. Im Tageshoch stieg die NEL ASA-Aktie bis auf 0,216 EUR. Bei 0,210 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Über Tradegate wurden im bisherigen Handelsverlauf 1.023.722 NEL ASA-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 29.05.2024 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 0,803 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 277,676 Prozent. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 07.03.2025 bei 0,166 EUR. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die NEL ASA-Aktie derzeit noch 21,872 Prozent Luft nach unten.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 0,000 NOK, nach 0,000 NOK im Jahr 2024. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 4,21 NOK je NEL ASA-Aktie an.

NEL ASA ließ sich am 30.04.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.03.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Im jüngsten Jahresviertel hat das Unternehmen einen Verlust je Aktie von -0,10 NOK erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es ebenfalls -0,01 NOK je Aktie gewesen. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat NEL ASA in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 59,88 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 155,34 Mio. NOK im Vergleich zu 387,20 Mio. NOK im Vorjahresquartal.

Am 16.07.2025 dürfte die Q2 2025-Bilanz von NEL ASA veröffentlicht werden. Experten kalkulieren am 22.07.2026 mit der Veröffentlichung der Q2 2026-Bilanz von NEL ASA.

Analysten erwarten für 2025 einen Verlust in Höhe von -0,297 NOK je NEL ASA-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur NEL ASA-Aktie

NEL-Aktie auf Talfahrt: NEL ASA einmal mehr mit roten Zahlen - Umsatz enttäuscht

NEL-Aktie wenig bewegt: RBC dampft Kursziel ein

Erste Schätzungen: NEL ASA stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor