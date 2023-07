NEL ASA Aktie News: E-Mobilität Wasserstoff Index Aktie NEL ASA verliert am Freitagnachmittag

Kursverlauf

Die Aktie von NEL ASA gehört am Freitagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die NEL ASA-Aktie notierte zuletzt im Tradegate-Handel in Rot und verlor 0,9 Prozent auf 1,13 EUR.

Die NEL ASA-Aktie musste um 16:07 Uhr Verluste hinnehmen. Im Tradegate-Handel ging es um 0,9 Prozent auf 1,13 EUR abwärts. Bei 1,12 EUR markierte die NEL ASA-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Den Handelstag beging das Papier bei 1,14 EUR. Von der NEL ASA-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 4.272.694 Stück gehandelt.

Am 09.02.2023 erreichte der Anteilsschein mit 1,72 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 52,07 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 14.10.2022 bei 0,95 EUR. Mit Abgaben von 16,65 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die NEL ASA-Aktie bei 17,39 NOK.

Am 21.10.2021 hat NEL ASA in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2021 – vorgestellt. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 229,30 NOK – das entspricht einem Minus von 0,00 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 229,30 NOK in den Büchern gestanden hatten.

Die NEL ASA-Bilanz für Q2 2023 wird am 18.07.2023 erwartet. Schätzungsweise am 28.08.2024 dürfte NEL ASA die Q2 2024-Finanzergebnisse präsentieren.

