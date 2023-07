NEL ASA Aktie News: E-Mobilität Wasserstoff Index Aktie NEL ASA macht am Vormittag Boden gut

Aktienkurs aktuell

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Freitagvormittag die Aktie von NEL ASA. Zuletzt stieg die NEL ASA-Aktie. In der Tradegate-Sitzung kletterte das Papier um 0,5 Prozent auf 1,15 EUR.

Werte in diesem Artikel

Die NEL ASA-Aktie konnte um 09:20 Uhr im Tradegate-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,5 Prozent auf 1,15 EUR. Im Tageshoch stieg die NEL ASA-Aktie bis auf 1,15 EUR. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 1,14 EUR. Von der NEL ASA-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 1.352.378 Stück gehandelt.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 09.02.2023 bei 1,72 EUR. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 49,89 Prozent. Der Anteilsschein verbuchte am 14.10.2022 Kursverluste bis auf 0,95 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit dem aktuellen Kurs notiert die NEL ASA-Aktie 21,72 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 17,39 NOK.

NEL ASA gewährte am 21.10.2021 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.09.2021 abgelaufenen Quartals. Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von 0,00 Prozent auf 229,30 NOK. Im Vorjahresviertel hatte NEL ASA 229,30 NOK umgesetzt.

Die Vorlage der Q2 2023-Finanzergebnisse wird für den 18.07.2023 terminiert. Am 28.08.2024 wird NEL ASA schätzungsweise die Ergebnisse für Q2 2024 präsentieren.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur NEL ASA-Aktie

NEL ASA-Aktie profitiert: JPMorgan stuft NEL hoch

NEL ASA-Aktie: Wer ist eigentlich NEL-ASA Chef Håkon Volldal?

NEL, Plug Power & Co.: Dieses Land könnte sich laut einer Analyse zum günstigsten Wasserstoffproduzenten Europas entwickeln