NEL ASA Aktie News: E-Mobilität Wasserstoff Index Aktie NEL ASA am Montagmittag stabil

NEL ASA Aktie News: NEL ASA tendiert am Vormittag auf rotem Terrain

NEL ASA Aktie News: NEL ASA tendiert am Freitagmittag auf rotem Terrain

NEL, Plug Power & Co.: Dieses Land könnte sich laut einer Analyse zum günstigsten Wasserstoffproduzenten Europas entwickeln

NEL ASA Aktie News: NEL ASA am Freitagnachmittag mit Verlusten

Heute im Fokus

Xing-Mutter New Work in Q2 mit Umsatz- und Gewinnrückgang. Daimler Truck-CEO übernimmt nach Tod von Goetz zunächst Finanzressort. Berenberg stuft Siemens von "Hold" auf "Buy" hoch. JOST erzielt kleines Umsatzwachstum. adesso muss Ergebnisrückgang verkraften. SUSE hat neuen Finanzchef gefunden. Rheinmetall liefert bald auch Aufklärungsdrohnen an die Ukraine.