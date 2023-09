NEL ASA Aktie News: E-Mobilität Wasserstoff Index Aktie NEL ASA zeigt sich am Mittag freundlich

Aktienkurs aktuell

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Donnerstagmittag die Aktie von NEL ASA. Die NEL ASA-Aktie stieg im Tradegate-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 1,1 Prozent auf 0,915 EUR.

Die NEL ASA-Aktie konnte um 12:03 Uhr im Tradegate-Handel zulegen und verteuerte sich um 1,1 Prozent auf 0,915 EUR. Kurzfristig markierte die NEL ASA-Aktie bei 0,920 EUR ihr bisheriges Tageshoch. Bei 0,906 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Im heutigen Handel wurden bisher 488.667 NEL ASA-Aktien umgesetzt.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 1,725 EUR. Dieser Kurs wurde am 09.02.2023 erreicht. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 88,388 Prozent hinzugewinnen. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 08.09.2023 (0,890 EUR). Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 2,753 Prozent.

Experten gaben als mittleres Kursziel 16,77 NOK an.

NEL ASA veröffentlichte am 18.07.2023 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2023 abgelaufenen Jahresviertel. NEL ASA hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 229,30 NOK abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 0,00 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 229,30 NOK erwirtschaftet worden waren.

NEL ASA dürfte die Finanzergebnisse für Q3 2023 voraussichtlich am 25.10.2023 präsentieren. Mit der Präsentation der Q3 2024-Finanzergebnisse von NEL ASA rechnen Experten am 07.11.2024.

