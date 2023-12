NEL ASA Aktie News: E-Mobilität Wasserstoff Index Aktie NEL ASA tendiert am Donnerstagvormittag fester

Kursentwicklung im Fokus

Die Aktie von NEL ASA gehört am Donnerstagvormittag zu den erfolgreicheren des Tages. Zuletzt konnte die Aktie von NEL ASA zulegen und verteuerte sich in der Tradegate-Sitzung um 4,2 Prozent auf 0,620 EUR.

Werte in diesem Artikel

Um 09:21 Uhr stieg die NEL ASA-Aktie. In der Tradegate-Sitzung kletterte das Papier um 4,2 Prozent auf 0,620 EUR. Die NEL ASA-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 0,642 EUR aus. Mit einem Wert von 0,595 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Zuletzt wurden via Tradegate 1.400.847 NEL ASA-Aktien umgesetzt.

Am 09.02.2023 erreichte der Anteilsschein mit 1,725 EUR ein 52-Wochen-Hoch. 178,145 Prozent Plus fehlen der NEL ASA-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Kursverluste drückten das Papier am 13.12.2023 auf bis zu 0,534 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 13,903 Prozent.

Das durchschnittliche Kursziel liegt für die NEL ASA-Aktie bei 14,34 NOK.

NEL ASA gewährte am 25.10.2023 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.09.2023 abgelaufenen Quartals.

Für das laufende Jahresviertel Q4 2023 wird am 28.02.2024 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Experten kalkulieren am 13.02.2025 mit der Veröffentlichung der Q4 2024-Bilanz von NEL ASA.

Redaktion finanzen.net

