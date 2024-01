NEL ASA Aktie News: E-Mobilität Wasserstoff Index Aktie NEL ASA am Mittag billiger

Aktienkurs im Fokus

Die Aktie von NEL ASA gehört am Montagmittag zu den Verlierern des Tages. Der NEL ASA-Aktie ging im Tradegate-Handel die Puste aus. Zuletzt verlor das Papier 2,6 Prozent auf 0,516 EUR.

Die NEL ASA-Aktie notierte um 12:00 Uhr im Tradegate-Handel in Rot und verlor 2,6 Prozent auf 0,516 EUR. In der Spitze büßte die NEL ASA-Aktie bis auf 0,512 EUR ein. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 0,530 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 2.086.467 NEL ASA-Aktien.

Am 09.02.2023 erreichte der Anteilsschein mit 1,725 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Derzeit notiert die NEL ASA-Aktie damit 70,090 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 15.01.2024 (0,512 EUR). Der aktuelle Kurs der NEL ASA-Aktie ist somit 0,698 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 13,20 NOK für die NEL ASA-Aktie.

NEL ASA ließ sich am 25.10.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.09.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Die Vorlage der Q4 2023-Finanzergebnisse wird am 28.02.2024 erwartet. Die Vorlage der Q4 2024-Ergebnisse wird von Experten am 13.02.2025 erwartet.

