NEL ASA Aktie News: E-Mobilität Wasserstoff Index Aktie NEL ASA am Mittag mit Kursabschlägen

Zu den Verlierern des Tages zählt am Donnerstagmittag die Aktie von NEL ASA. Die NEL ASA-Aktie notierte im Tradegate-Handel zuletzt mit Abschlägen von 0,5 Prozent bei 0,422 EUR.

Um 12:03 Uhr fiel die NEL ASA-Aktie. Im Tradegate-Handel rutschte das Papier um 0,5 Prozent auf 0,422 EUR ab. Den tiefsten Stand des Tages markierte die NEL ASA-Aktie bisher bei 0,420 EUR. Bei 0,420 EUR startete der Titel in den Tradegate-Handelstag. Zuletzt wechselten 691.934 NEL ASA-Aktien den Besitzer.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 16.02.2023 bei 1,630 EUR. 286,439 Prozent Plus fehlen der NEL ASA-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Bei 0,410 EUR fiel das Papier am 08.02.2024 auf ein 52-Wochen-Tief. Abschläge von 2,774 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Im Jahr 2022 wurde eine Dividende in Höhe von 0,000 NOK an NEL ASA-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 0,000 NOK. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 12,49 NOK an.

NEL ASA gewährte am 25.10.2023 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.09.2023 abgelaufenen Quartals.

Die Kennzahlen für Q4 2023 dürfte NEL ASA am 28.02.2024 präsentieren. Die Veröffentlichung der NEL ASA-Ergebnisse für Q1 2025 erwarten Experten am 07.05.2025.

Laut Analysten dürfte NEL ASA im Jahr 2023 einen Verlust in Höhe von -0,512 NOK einfahren.

