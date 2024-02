NEL ASA Aktie News: E-Mobilität Wasserstoff Index Aktie NEL ASA verzeichnet am Donnerstagvormittag kaum Ausschläge

Fokus auf Aktienkurs

Ohne große Bewegung zeigt sich am Donnerstagvormittag die Aktie von NEL ASA. Zum Vortag unverändert notierte die NEL ASA-Aktie zuletzt im Tradegate-Handel bei 0,424 EUR.

Werte in diesem Artikel

Die NEL ASA-Aktie zeigte sich um 09:19 Uhr stabil und notierte im Tradegate-Handel bei 0,424 EUR. Den höchsten Wert des Tages markierte die NEL ASA-Aktie bei 0,429 EUR. Bei 0,420 EUR markierte die NEL ASA-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Mit einem Wert von 0,420 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Im heutigen Handel wurden bisher 123.723 NEL ASA-Aktien umgesetzt.

Am 16.02.2023 markierte das Papier bei 1,630 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 284,525 Prozent. Am 08.02.2024 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 0,410 EUR. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der NEL ASA-Aktie 3,255 Prozent sinken.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,000 NOK. Im Vorjahr hatte NEL ASA 0,000 NOK je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 12,49 NOK für die NEL ASA-Aktie.

Die Zahlen des am 30.09.2023 abgelaufenen Quartals präsentierte NEL ASA am 25.10.2023.

Voraussichtlich am 28.02.2024 dürfte NEL ASA Anlegern einen Blick in die Q4 2023-Bilanz gewähren. Die Q1 2025-Finanzergebnisse könnte NEL ASA möglicherweise am 07.05.2025 präsentieren.

Analysten gehen davon aus, dass NEL ASA 2023 einen Verlust in Höhe von -0,512 NOK je Aktie ausweisen dürften.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur NEL ASA-Aktie

NEL-Aktie: Die Konzerngeschichte des Wasserstoffunternehmens NEL ASA

NEL ASA-Aktie: JPMorgan-Analyst dampft NEL-Kursziel ein - Welche Wasserstoffaktie der Experte bevorzugt

NASDAQ-Titel Plug Power-Aktie deutlich tiefer: Plug Power will Aktien im Wert von einer Milliarde US-Dollar verkaufen