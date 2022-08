NEL ASA Aktie News: E-Mobilität Wasserstoff Index Aktie NEL ASA am Mittag mit KursVerlusten

Um 12:22 Uhr ging es für die NEL ASA-Aktie nach unten. Im Frankfurt-Handel fiel das Papier um 2,0 Prozent auf 1,55 EUR. Die NEL ASA-Aktie sank bis auf 1,48 EUR. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 1,58 EUR. Zuletzt wurden via Frankfurt 242.819 NEL ASA-Aktien umgesetzt.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (2,07 EUR) erklomm das Papier am 12.11.2021. Mit einem Zuwachs von mindestens 24,96 Prozent könnte die NEL ASA-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Am 28.01.2022 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 1,05 EUR ab. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 47,57 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Das durchschnittliche Kursziel der NEL ASA-Aktie wird bei 19,57 NOK angegeben.

NEL ASA ließ sich am 21.10.2021 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.09.2021 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Die Vorlage der Q3 2022-Finanzergebnisse wird für den 20.10.2022 terminiert. Mit der Präsentation der Q2 2023-Finanzergebnisse von NEL ASA rechnen Experten am 24.08.2023.

