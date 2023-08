NEL ASA Aktie News: E-Mobilität Wasserstoff Index Aktie NEL ASA am Vormittag fester

Notierung im Blick

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Dienstagvormittag die Aktie von NEL ASA. Im Tradegate-Handel gewannen die NEL ASA-Papiere zuletzt 0,1 Prozent.

Um 09:20 Uhr konnte die Aktie von NEL ASA zulegen und verteuerte sich in der Tradegate-Sitzung um 0,1 Prozent auf 1,07 EUR. Die NEL ASA-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 1,07 EUR. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 1,07 EUR. Zuletzt wurden via Tradegate 163.703 NEL ASA-Aktien umgesetzt.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 1,72 EUR. Dieser Kurs wurde am 09.02.2023 erreicht. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die NEL ASA-Aktie 61,77 Prozent zulegen. Der Anteilsschein verbuchte am 14.10.2022 Kursverluste bis auf 0,95 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Kursverlust von 11,33 Prozent würde die NEL ASA-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 17,16 NOK.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte NEL ASA am 18.07.2023 vor. Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 0,00 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 229,30 NOK. Im Vorjahreszeitraum waren 229,30 NOK in den Büchern gestanden.

Am 25.10.2023 werden die Q3 2023-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Schätzungsweise am 28.08.2024 dürfte NEL ASA die Q2 2024-Finanzergebnisse präsentieren.

