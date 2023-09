NEL ASA Aktie News: E-Mobilität Wasserstoff Index Aktie NEL ASA am Vormittag in Rot

Kurs der NEL ASA

Die Aktie von NEL ASA gehört am Freitagvormittag zu den Verlustbringern des Tages. Die NEL ASA-Aktie notierte zuletzt im Tradegate-Handel in Rot und verlor 1,0 Prozent auf 0,950 EUR.

Die Aktionäre schickten das Papier von NEL ASA nach unten. In der Tradegate-Sitzung verlor die Aktie um 09:20 Uhr 1,0 Prozent auf 0,950 EUR. In der Spitze fiel die NEL ASA-Aktie bis auf 0,950 EUR. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 0,964 EUR. Zuletzt wurden via Tradegate 268.194 NEL ASA-Aktien umgesetzt.

Am 09.02.2023 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 1,725 EUR an. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die NEL ASA-Aktie somit 44,888 Prozent niedriger. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 0,890 EUR. Dieser Wert wurde am 08.09.2023 erreicht. Das 52-Wochen-Tief könnte die NEL ASA-Aktie mit einem Verlust von 6,334 Prozent wieder erreichen.

Experten gaben als mittleres Kursziel 16,77 NOK an.

Die Zahlen des am 30.06.2023 abgelaufenen Quartals präsentierte NEL ASA am 18.07.2023. In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 229,30 NOK – eine Minderung von 0,00 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 229,30 NOK eingefahren.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q3 2023 dürfte NEL ASA am 25.10.2023 vorlegen. Einen Blick in die Q3 2024-Bilanz können NEL ASA-Anleger Experten zufolge am 07.11.2024 werfen.

