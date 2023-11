Kursentwicklung im Fokus

NEL ASA Aktie News: E-Mobilität Wasserstoff Index Aktie NEL ASA reagiert am Vormittag positiv

15.11.23 09:23 Uhr

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Mittwochvormittag der Anteilsschein von NEL ASA. Die NEL ASA-Aktie stand in der Tradegate-Sitzung zuletzt 2,9 Prozent im Plus bei 0,720 EUR.

Werbung

Um 09:20 Uhr wies die NEL ASA-Aktie Gewinne aus. In der Tradegate-Sitzung ging es für das Papier um 2,9 Prozent auf 0,720 EUR nach oben. Die NEL ASA-Aktie zog in der Spitze bis auf 0,720 EUR an. Bei 0,707 EUR eröffnete der Anteilsschein. Die Anzahl der bisher gehandelten NEL ASA-Aktien beläuft sich auf 719.803 Stück. Bei 1,725 EUR erreichte der Titel am 09.02.2023 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 139,514 Prozent. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 0,561 EUR am 25.10.2023. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 22,028 Prozent. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 14,34 NOK. Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte NEL ASA am 25.10.2023 vor. Die Kennzahlen für Q4 2023 dürfte NEL ASA am 28.02.2024 präsentieren. Experten terminieren die Vorlage der Q4 2024-Bilanz auf den 13.02.2025. Redaktion finanzen.net Die aktuellsten News zur NEL ASA-Aktie NEL ASA-Aktie: Die Konzerngeschichte des Wasserstoffunternehmens NEL ASA aus Norwegen nucera-Aktie mit Erholung: Analyst sieht starke Wachstumsphase für thyssenkrupp nucera NEL ASA-Aktie im Fokus: Das sind die größten Aktionäre von NEL

Ausgewählte Hebelprodukte auf NEL ASA Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf NEL ASA Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Long Short Hebel wählen: 5x 10x Name Hebel KO Emittent Name Hebel KO Emittent Werbung

Bildquellen: Anusorn Nakdee / Shutterstock.com