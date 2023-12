NEL ASA Aktie News: E-Mobilität Wasserstoff Index Aktie NEL ASA zeigt sich am Freitagmittag gestärkt

NEL ASA im Fokus

Die Aktie von NEL ASA zählt am Freitagmittag zu den bestplatzierten des Tages. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im Tradegate-Handel legte sie um 4,6 Prozent auf 0,654 EUR zu.

Werte in diesem Artikel

Die NEL ASA-Aktie notierte im Tradegate-Handel um 12:02 Uhr in Grün und gewann 4,6 Prozent auf 0,654 EUR. Zwischenzeitlich stieg die NEL ASA-Aktie sogar auf 0,660 EUR. Mit einem Wert von 0,628 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Von der NEL ASA-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 2.560.862 Stück gehandelt.

Der Anteilsschein kletterte am 09.02.2023 auf bis zu 1,725 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. 163,685 Prozent Plus fehlen der NEL ASA-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 13.12.2023 (0,534 EUR). Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der NEL ASA-Aktie 18,379 Prozent sinken.

Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 14,34 NOK an.

Am 25.10.2023 legte NEL ASA die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.09.2023 endete, vor.

Die Vorlage der Q4 2023-Finanzergebnisse wird für den 28.02.2024 terminiert. Experten kalkulieren am 13.02.2025 mit der Veröffentlichung der Q4 2024-Bilanz von NEL ASA.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur NEL ASA-Aktie

NEL, Plug Power & Co.: Dieses Land könnte sich laut einer Analyse zum günstigsten Wasserstoffproduzenten Europas entwickeln

NEL ASA-Aktie dennoch deutlich fester: NEL-Aktie muss Platz im Stoxx Europe 600 räumen

NEL ASA-Aktie: Die Konzerngeschichte des Wasserstoffunternehmens NEL ASA aus Norwegen