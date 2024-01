NEL ASA Aktie News: E-Mobilität Wasserstoff Index Aktie NEL ASA am Dienstagmittag im Sinkflug

Aktie im Fokus

Die Aktie von NEL ASA gehört am Dienstagmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die NEL ASA-Aktie notierte im Tradegate-Handel zuletzt mit Abschlägen von 8,9 Prozent bei 0,483 EUR.

Werte in diesem Artikel

Das Papier von NEL ASA gab in der Tradegate-Sitzung ab. Um 12:04 Uhr ging es um 8,9 Prozent auf 0,483 EUR abwärts. Bei 0,471 EUR markierte die NEL ASA-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 0,527 EUR. Bisher wurden via Tradegate 8.094.968 NEL ASA-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 09.02.2023 erreichte der Anteilsschein mit 1,725 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Derzeit notiert die NEL ASA-Aktie damit 71,998 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 0,471 EUR ab. Mit dem aktuellen Kurs notiert die NEL ASA-Aktie 2,461 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 13,20 NOK.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte NEL ASA am 25.10.2023 vor.

Die Kennzahlen für Q4 2023 dürfte NEL ASA am 28.02.2024 präsentieren. Experten kalkulieren am 13.02.2025 mit der Veröffentlichung der Q4 2024-Bilanz von NEL ASA.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur NEL ASA-Aktie

Börsendebüt der thyssenkrupp nucera-Aktie unter der Lupe: So schnitt nucera bislang ab - und so könnte es weitergehen

NEL, Plug Power & Co.: Dieses Land könnte sich laut einer Analyse zum günstigsten Wasserstoffproduzenten Europas entwickeln

NEL ASA-Aktie dennoch deutlich fester: NEL-Aktie muss Platz im Stoxx Europe 600 räumen