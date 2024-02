NEL ASA Aktie News: E-Mobilität Wasserstoff Index Aktie NEL ASA gewinnt am Mittag

Kurs der NEL ASA

Die Aktie von NEL ASA zählt am Freitagmittag zu den bestplatzierten des Tages. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im Tradegate-Handel legte sie um 2,8 Prozent auf 0,432 EUR zu.

Werte in diesem Artikel

Um 12:03 Uhr ging es für das NEL ASA-Papier aufwärts. Im Tradegate-Handel verteuerte es sich um 2,8 Prozent auf 0,432 EUR. Im Tageshoch stieg die NEL ASA-Aktie bis auf 0,437 EUR. Bei 0,420 EUR startete der Titel in den Tradegate-Handelstag. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 1.928.322 NEL ASA-Aktien umgesetzt.

Am 16.02.2023 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 1,630 EUR an. Mit einem Zuwachs von 277,577 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 08.02.2024 bei 0,410 EUR. Mit einem Kursverlust von 5,003 Prozent würde die NEL ASA-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,000 NOK. Im Vorjahr hatte NEL ASA 0,000 NOK je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 12,49 NOK je NEL ASA-Aktie aus.

Am 25.10.2023 hat NEL ASA die Kennzahlen zum am 30.09.2023 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 28.02.2024 erfolgen. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q1 2025-Bilanz auf den 07.05.2025.

Für das Jahr 2023 gehen Analysten von einem NEL ASA-Verlust in Höhe von -0,512 NOK je Aktie aus.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur NEL ASA-Aktie

NEL-Aktie: Die Konzerngeschichte des Wasserstoffunternehmens NEL ASA

NEL ASA-Aktie: JPMorgan-Analyst dampft NEL-Kursziel ein - Welche Wasserstoffaktie der Experte bevorzugt

NASDAQ-Titel Plug Power-Aktie deutlich tiefer: Plug Power will Aktien im Wert von einer Milliarde US-Dollar verkaufen