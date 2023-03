NEL ASA Aktie News: E-Mobilität Wasserstoff Index Aktie NEL ASA steigt am Vormittag

Nachhaltige Energieaktien

Der Elektroautobauer Tesla verfügt bereits von seiner Geschäftsausrichtung her über ein nachhaltiges Energiekonzept. Daran will Firmenchef Elon Musk weiter arbeiten, wie er unlängst in seinem aktualisierten Masterplan verkündete. Auch Anleger können mit den richtigen Branchenvertretern von diesem Trend profitieren.