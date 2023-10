NEL ASA Aktie News: E-Mobilität Wasserstoff Index Aktie NEL ASA präsentiert sich am Nachmittag fester

Aktienentwicklung

Die Aktie von NEL ASA gehört am Montagnachmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Das Papier von NEL ASA konnte zuletzt klettern und stieg im Tradegate-Handel um 3,8 Prozent auf 0,684 EUR.

Die NEL ASA-Aktie notierte im Tradegate-Handel um 16:07 Uhr in Grün und gewann 3,8 Prozent auf 0,684 EUR. Das bisherige Tageshoch markierte die NEL ASA-Aktie bei 0,685 EUR. Die Tradegate-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 0,660 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 1.846.672 NEL ASA-Aktien umgesetzt.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 1,725 EUR. Dieser Kurs wurde am 09.02.2023 erreicht. Der derzeitige Kurs der NEL ASA-Aktie liegt somit 60,348 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 0,632 EUR ab. Der aktuelle Kurs der NEL ASA-Aktie ist somit 7,546 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 16,77 NOK je NEL ASA-Aktie aus.

Die Bilanz zum am 30.06.2023 abgelaufenen Quartal legte NEL ASA am 18.07.2023 vor.

Die Kennzahlen für Q3 2023 dürfte NEL ASA am 25.10.2023 präsentieren. Die Q3 2024-Finanzergebnisse könnte NEL ASA möglicherweise am 07.11.2024 präsentieren.

