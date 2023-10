NEL ASA Aktie News: E-Mobilität Wasserstoff Index Aktie NEL ASA tendiert am Montagvormittag fester

Aktienentwicklung

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Montagvormittag der Anteilsschein von NEL ASA. Die Aktie legte zuletzt in der Tradegate-Sitzung 0,4 Prozent auf 0,661 EUR zu.

Das Papier von NEL ASA legte um 09:21 Uhr zu und stieg im Tradegate-Handel um 0,4 Prozent auf 0,661 EUR. Die NEL ASA-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 0,668 EUR. Zur Startglocke stand der Titel bei 0,660 EUR. Im Tradegate-Handel wechselten bis jetzt 389.056 NEL ASA-Aktien den Besitzer.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 1,725 EUR. Dieser Kurs wurde am 09.02.2023 erreicht. Der derzeitige Kurs der NEL ASA-Aktie liegt somit 61,658 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Am 09.10.2023 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 0,632 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Derzeit notiert die NEL ASA-Aktie damit 4,587 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 16,77 NOK.

NEL ASA gewährte am 18.07.2023 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.06.2023 abgelaufenen Quartals.

Die Vorlage der Q3 2023-Finanzergebnisse wird für den 25.10.2023 terminiert. Am 07.11.2024 wird NEL ASA schätzungsweise die Ergebnisse für Q3 2024 präsentieren.

