NEL ASA Aktie News: E-Mobilität Wasserstoff Index Aktie NEL ASA am Freitagvormittag tiefer

Die NEL ASA-Aktie gab im Frankfurt-Handel um 09:22 Uhr um 0,7 Prozent auf 1,39 EUR nach. Die größten Abgaben verzeichnete die NEL ASA-Aktie bis auf 1,39 EUR. Bei 1,41 EUR startete der Titel in den Frankfurt-Handelstag. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 35.489 NEL ASA-Aktien.

Am 09.03.2022 markierte das Papier bei 1,90 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 26,69 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Am 13.10.2022 gab der Anteilsschein bis auf 0,94 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 47,48 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 17,34 NOK.

Am 21.10.2021 äußerte sich NEL ASA zu den Kennzahlen des am 30.09.2021 ausgelaufenen Quartals. Umsatzseitig standen 229,30 NOK in den Büchern – ein Minus von 0,00 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem NEL ASA 229,30 NOK erwirtschaftet hatte.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q4 2022 dürfte NEL ASA am 15.02.2023 vorlegen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur NEL ASA-Aktie

Bildquellen: Sashkin/stock.adobe.com