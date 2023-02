NEL ASA Aktie News: E-Mobilität Wasserstoff Index Aktie NEL ASA am Freitagvormittag mit Verlusten

Die NEL ASA-Aktie gab im Frankfurt-Handel um 09:21:27 Uhr um 1,3 Prozent auf 1,57 EUR nach. Im Tief verlor die NEL ASA-Aktie bis auf 1,57 EUR. Bei 1,59 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Zuletzt wechselten via Frankfurt 55.928 NEL ASA-Aktien den Besitzer.

Mit einem Kursgewinn bis auf 1,90 EUR erreichte der Titel am 09.03.2022 ein 52-Wochen-Hoch. Gewinne von 17,26 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Bei einem Wert von 0,94 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (13.10.2022). Das 52-Wochen-Tief liegt damit 66,45 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Das durchschnittliche Kursziel liegt für die NEL ASA-Aktie bei 18,09 NOK.

Am 21.10.2021 lud NEL ASA zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.09.2021 endete. Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 0,00 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 229,30 NOK. Im Vorjahreszeitraum waren 229,30 NOK in den Büchern gestanden.

NEL ASA dürfte die Finanzergebnisse für Q4 2022 voraussichtlich am 28.02.2023 präsentieren. Die Veröffentlichung der NEL ASA-Ergebnisse für Q1 2024 erwarten Experten am 08.05.2024.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur NEL ASA-Aktie

NEL ASA-Aktie: Wer ist eigentlich NEL-ASA Chef Håkon Volldal?

NEL ASA-Aktie: Die Konzerngeschichte des Wasserstoffunternehmens NEL ASA aus Norwegen

Goldman Sachs: 20 Aktien mit deutlichem Aufwärtspotenzial für langfristige Anleger

Ausgewählte Hebelprodukte auf NEL ASA Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf NEL ASA Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf NEL ASA

Bildquellen: SmirkDingo/stock.adobe.com