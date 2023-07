NEL ASA Aktie News: E-Mobilität Wasserstoff Index Aktie NEL ASA legt am Nachmittag zu

NEL ASA im Fokus

Die Aktie von NEL ASA gehört am Montagnachmittag zu den Performance-Besten des Tages. Die NEL ASA-Aktie konnte zuletzt im Tradegate-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,3 Prozent auf 1,11 EUR.

Die Aktie notierte um 16:07 Uhr mit Gewinnen. Im Tradegate-Handel legte sie um 0,3 Prozent auf 1,11 EUR zu. Bei 1,12 EUR erreichte die NEL ASA-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Zur Startglocke stand der Titel bei 1,10 EUR. Über Tradegate wurden im bisherigen Handelsverlauf 1.347.887 NEL ASA-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 09.02.2023 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 1,72 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Zuwachs von mindestens 54,87 Prozent könnte die NEL ASA-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Am 14.10.2022 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 0,95 EUR. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 15,11 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 17,39 NOK an.

Am 21.10.2021 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.09.2021 abgelaufenen Jahresviertel vor. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 229,30 NOK – das entspricht einem Minus von 0,00 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 229,30 NOK in den Büchern gestanden hatten.

Die kommende Q2 2023-Kennzahlen werden voraussichtlich am 18.07.2023 veröffentlicht. Einen Blick in die Q2 2024-Bilanz können NEL ASA-Anleger Experten zufolge am 28.08.2024 werfen.

