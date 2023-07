NEL ASA Aktie News: E-Mobilität Wasserstoff Index Aktie NEL ASA tendiert am Vormittag südwärts

Kursentwicklung

Zu den Verlierern des Tages zählt am Montagvormittag die Aktie von NEL ASA. Das Papier von NEL ASA befand sich zuletzt im Sinkflug und gab im Tradegate-Handel 0,1 Prozent auf 1,11 EUR ab.

Der NEL ASA-Aktie ging im Tradegate-Handel die Puste aus. Um 09:19 Uhr verlor das Papier 0,1 Prozent auf 1,11 EUR. In der Spitze büßte die NEL ASA-Aktie bis auf 1,09 EUR ein. Bei 1,10 EUR eröffnete der Anteilsschein. Der Tagesumsatz der NEL ASA-Aktie belief sich zuletzt auf 445.371 Aktien.

Der Anteilsschein kletterte am 09.02.2023 auf bis zu 1,72 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 55,57 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Bei 0,95 EUR erreichte der Anteilsschein am 14.10.2022 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit dem aktuellen Kurs notiert die NEL ASA-Aktie 17,28 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 17,39 NOK für die NEL ASA-Aktie.

Die Bilanz zum am 30.09.2021 abgelaufenen Quartal legte NEL ASA am 21.10.2021 vor. Der Umsatz wurde auf 229,30 NOK beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 0,00 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 229,30 NOK umgesetzt worden waren.

Am 18.07.2023 dürfte die Q2 2023-Bilanz von NEL ASA veröffentlicht werden. Am 28.08.2024 wird NEL ASA schätzungsweise die Ergebnisse für Q2 2024 präsentieren.

