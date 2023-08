NEL ASA Aktie News: E-Mobilität Wasserstoff Index Aktie NEL ASA gibt am Donnerstagnachmittag nach

So bewegt sich NEL ASA

Zu den Verlierern des Tages zählt am Donnerstagnachmittag die Aktie von NEL ASA. Die NEL ASA-Aktie rutschte in der Tradegate-Sitzung um 3,6 Prozent auf 1,00 EUR ab.

Die NEL ASA-Aktie notierte um 16:07 Uhr im Tradegate-Handel in Rot und verlor 3,6 Prozent auf 1,00 EUR. In der Spitze büßte die NEL ASA-Aktie bis auf 1,00 EUR ein. Bei 1,03 EUR startete der Titel in den Tradegate-Handelstag. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 5.577.857 NEL ASA-Aktien.

Am 09.02.2023 markierte das Papier bei 1,72 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 72,02 Prozent hinzugewinnen. Am 14.10.2022 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 0,95 EUR. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 5,72 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 16,77 NOK.

Am 18.07.2023 äußerte sich NEL ASA zu den Kennzahlen des am 30.06.2023 ausgelaufenen Quartals. Auf der Umsatzseite hat NEL ASA im vergangenen Quartal 229,30 NOK verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 0,00 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte NEL ASA 229,30 NOK umsetzen können.

Die kommende Q3 2023-Kennzahlen werden voraussichtlich am 25.10.2023 veröffentlicht. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q2 2024 rechnen Experten am 28.08.2024.

