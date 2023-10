NEL ASA im Fokus

NEL ASA Aktie News: E-Mobilität Wasserstoff Index Aktie NEL ASA am Dienstagvormittag gefragt

17.10.23 09:23 Uhr

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Dienstagvormittag die Aktie von NEL ASA. Die NEL ASA-Aktie stand in der Tradegate-Sitzung zuletzt 0,3 Prozent im Plus bei 0,705 EUR.

Werbung

Die NEL ASA-Aktie konnte um 09:21 Uhr im Tradegate-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,3 Prozent auf 0,705 EUR. In der Spitze gewann die NEL ASA-Aktie bis auf 0,710 EUR. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 0,707 EUR. Über Tradegate wurden im bisherigen Handelsverlauf 582.842 NEL ASA-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten. Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 09.02.2023 bei 1,725 EUR. Der derzeitige Kurs der NEL ASA-Aktie liegt somit 59,107 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 09.10.2023 (0,632 EUR). Mit Abgaben von 10,352 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Das durchschnittliche Kursziel der NEL ASA-Aktie wird bei 16,77 NOK angegeben. NEL ASA ließ sich am 18.07.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Die NEL ASA-Bilanz für Q3 2023 wird am 25.10.2023 erwartet. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q3 2024-Bilanz auf den 07.11.2024. Redaktion finanzen.net Die aktuellsten News zur NEL ASA-Aktie NASDAQ-Wert Plug Power-Aktie im Rallymodus: Plug Power rechnet bis 2030 mit jährlicher Umsatzsteigerung von 50 Prozent Massives Kurspotenzial: HSBC-Analystin empfiehlt diese Wasserstoffaktien zum Kauf Plug Power, NEL & Co.: Elektrolyseur-Markt könnte sich bis 2028 verzwanzigfachen

Ausgewählte Hebelprodukte auf NEL ASA Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf NEL ASA Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Long Short Hebel wählen: 5x 10x Name Hebel KO Emittent Name Hebel KO Emittent Werbung

Bildquellen: Anusorn Nakdee / Shutterstock.com