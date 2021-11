NEL ASA Aktie News: Anleger trennen sich vermehrt von NEL ASA

Zuletzt fiel die NEL ASA-Aktie. Im Frankfurt-Handel rutschte das Papier um 0,1 Prozent auf 1,91 EUR ab. Bei 1,91 EUR markierte die NEL ASA-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Zum Frankfurt-Handelsstart notierte das Papier bei 1,93 EUR. Im Frankfurt-Handel wechselten bis jetzt 13.620 NEL ASA-Aktien den Besitzer.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 14.01.2021 bei 3,40 EUR. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 1,19 EUR am 06.10.2021.

Experten gaben als mittleres Kursziel 21,00 NOK an. Experten-Schätzungen zufolge dürfte für 2022 ein Verlust in Höhe von -0,284 NOK je NEL ASA-Aktie in den Büchern stehen.

Nel ASA ist ein norwegisches Unternehmen, das im Bereich erneuerbare Energien tätig ist. Die Gesellschaft liefert optimale Lösungen für die Erzeugung, Speicherung und Verteilung von Wasserstoff und bedient Industrie-, Energie- und Gasunternehmen mit Wasserstofftechnologien. Die Wasserstofflösungen von Nel decken wichtige Teile der Wertschöpfungskette ab: von Wasserstoffproduktionstechnologien bis hin zu Wasserstofftankstellen, die der Industrie den Übergang zu grünem Wasserstoff ermöglichen, und Brennstoffzellen-Elektrofahrzeugen, die die gleiche Kraftstoffversorgung und Reichweite bieten wie Fahrzeuge mit fossilen Brennstoffen heute.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Anusorn Nakdee / Shutterstock.com