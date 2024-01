NEL ASA Aktie News: E-Mobilität Wasserstoff Index Aktie NEL ASA am Nachmittag in Grün

Blick auf NEL ASA-Kurs

Die Aktie von NEL ASA gehört am Donnerstagnachmittag zu den Performance-Besten des Tages. Zuletzt wies die NEL ASA-Aktie Gewinne aus. In der Tradegate-Sitzung ging es für das Papier um 4,5 Prozent auf 0,482 EUR nach oben.

Die NEL ASA-Aktie stand in der Tradegate-Sitzung um 16:06 Uhr 4,5 Prozent im Plus bei 0,482 EUR. Die NEL ASA-Aktie legte bis auf 0,483 EUR an, der bisherige Tageshöchstkurs. Bei 0,460 EUR ging der Anteilsschein in den Tradegate-Handel. Zuletzt wechselten via Tradegate 6.170.350 NEL ASA-Aktien den Besitzer.

Am 09.02.2023 markierte das Papier bei 1,725 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Mit einem Zuwachs von mindestens 257,780 Prozent könnte die NEL ASA-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Am 18.01.2024 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 0,445 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die NEL ASA-Aktie derzeit noch 7,739 Prozent Luft nach unten.

Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 13,20 NOK.

Die Bilanz zum am 30.09.2023 beendeten Jahresviertel veröffentlichte NEL ASA am 25.10.2023.

Die kommende Q4 2023-Kennzahlen werden voraussichtlich am 28.02.2024 veröffentlicht. Experten erwarten die Q4 2024-Kennzahlen am 13.02.2025.

