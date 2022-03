NEL ASA Aktie News: NEL ASA zeigt sich freundlich

Die NEL ASA-Aktie stand in der Frankfurt-Sitzung zuletzt 0,4 Prozent im Plus bei 1,75 EUR. Die NEL ASA-Aktie legte bis auf 1,76 EUR an, der bisherige Tageshöchstkurs. Bei 1,75 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Von der NEL ASA-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 54.187 Stück gehandelt.

Bei 2,68 EUR markierte der Titel am 07.04.2021 eines neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Bei einem Wert von 1,05 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (28.01.2022).

Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 19,43 NOK. Beim EPS gehen Experten im Vorfeld davon aus, dass NEL ASA 2023 einen Verlust in Höhe von -0,247 NOK ausweisen wird.

Nel ASA ist ein norwegisches Unternehmen, das im Bereich erneuerbare Energien tätig ist. Die Gesellschaft liefert optimale Lösungen für die Erzeugung, Speicherung und Verteilung von Wasserstoff und bedient Industrie-, Energie- und Gasunternehmen mit Wasserstofftechnologien. Die Wasserstofflösungen von Nel decken wichtige Teile der Wertschöpfungskette ab: von Wasserstoffproduktionstechnologien bis hin zu Wasserstofftankstellen, die der Industrie den Übergang zu grünem Wasserstoff ermöglichen, und Brennstoffzellen-Elektrofahrzeugen, die die gleiche Kraftstoffversorgung und Reichweite bieten wie Fahrzeuge mit fossilen Brennstoffen heute.

Die aktuellsten News zur NEL ASA-Aktie

NEL ASA-Aktie: Die Konzerngeschichte des norwegischen Wasserstoffunternehmens NEL

Billionenmarkt: Goldman Sachs mit bullisher Prognose für den Wasserstoffmarkt um NEL ASA & Co.

NEL ASA-Aktie im Fokus: Das sind die größten Aktionäre von NEL

Redaktion finanzen.net

Ausgewählte Hebelprodukte auf NEL ASA Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Produkte auf NEL ASA Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Hebel KO Emittent Laufzeit Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Produkte auf NEL ASA

Bildquellen: SmirkDingo/stock.adobe.com