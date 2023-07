NEL ASA Aktie News: E-Mobilität Wasserstoff Index Aktie Hausse bei NEL ASA am Dienstagnachmittag

Heute im Fokus

Steigende Buchungszahlen bei TUI. Tesla plant Bürgerveranstaltung vor Werkserweiterung in Grünheide. thyssenkrupps Marine-Tochter will Verselbstständigung vor Konsolidierung. Investorengruppe kündigt konkurrierendes Angebot für GAM an. Kläger rufen wegen Microsoft-Activision-Deal oberstes US-Gericht an. Rheinmetall erhält Milliardenauftrag von Bundeswehr. ATOSS schraubt Ziele für 2023 hoch. Morgan Stanley verzeichnen Gewinnrückgang.