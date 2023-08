NEL ASA Aktie News: E-Mobilität Wasserstoff Index Aktie NEL ASA am Nachmittag mit Verlusten

NEL ASA im Fokus

Zu den Verlierern des Tages zählt am Freitagnachmittag die Aktie von NEL ASA. Zuletzt fiel die NEL ASA-Aktie. Im Tradegate-Handel rutschte das Papier um 1,0 Prozent auf 0,990 EUR ab.

Das Papier von NEL ASA befand sich um 16:07 Uhr im Sinkflug und gab im Tradegate-Handel 1,0 Prozent auf 0,990 EUR ab. Die NEL ASA-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 0,980 EUR ab. Mit einem Wert von 0,998 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Im Tradegate-Handel wechselten bis jetzt 3.622.404 NEL ASA-Aktien den Besitzer.

Bei einem Wert von 1,725 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (09.02.2023). Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 74,157 Prozent über dem aktuellen Kurs der NEL ASA-Aktie. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 0,945 EUR ab. Das 52-Wochen-Tief könnte die NEL ASA-Aktie mit einem Verlust von 4,545 Prozent wieder erreichen.

Das durchschnittliche Kursziel liegt für die NEL ASA-Aktie bei 16,77 NOK.

NEL ASA ließ sich am 18.07.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Umsatz wurde auf 229,30 NOK beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 0,00 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 229,30 NOK umgesetzt worden waren.

Die Vorlage der Q3 2023-Finanzergebnisse wird am 25.10.2023 erwartet. Am 28.08.2024 wird NEL ASA schätzungsweise die Ergebnisse für Q2 2024 präsentieren.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur NEL ASA-Aktie

NEL-Aktie im Minus: Credit Suisse hat Ziel für NEL gesenkt

NEL ASA-Aktie: Die Konzerngeschichte des Wasserstoffunternehmens NEL ASA aus Norwegen

NEL-Aktie klettert zweistellig: NEL ASA legt beim Umsatz kräftig zu - Mehr Verlust als erwartet