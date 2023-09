NEL ASA Aktie News: E-Mobilität Wasserstoff Index Aktie NEL ASA am Montagmittag mit negativen Vorzeichen

NEL ASA im Fokus

Die Aktie von NEL ASA gehört am Montagmittag zu den Verlustbringern des Tages. Das Papier von NEL ASA befand sich zuletzt im Sinkflug und gab im Tradegate-Handel 2,3 Prozent auf 0,917 EUR ab.

Die Aktie verlor um 12:03 Uhr in der Tradegate-Sitzung 2,3 Prozent auf 0,917 EUR. Im Tief verlor die NEL ASA-Aktie bis auf 0,905 EUR. Bei 0,941 EUR startete der Titel in den Tradegate-Handelstag. Von der NEL ASA-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 659.302 Stück gehandelt.

Der Anteilsschein kletterte am 09.02.2023 auf bis zu 1,725 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Derzeit notiert die NEL ASA-Aktie damit 46,848 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Der Anteilsschein verbuchte am 08.09.2023 Kursverluste bis auf 0,890 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der NEL ASA-Aktie 2,880 Prozent sinken.

Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 16,77 NOK je NEL ASA-Aktie an.

NEL ASA ließ sich am 18.07.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 229,30 NOK – eine Minderung von 0,00 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 229,30 NOK eingefahren.

Die Vorlage der Q3 2023-Finanzergebnisse wird am 25.10.2023 erwartet. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q3 2024-Bilanz auf den 07.11.2024.

