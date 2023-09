NEL ASA Aktie News: E-Mobilität Wasserstoff Index Aktie Anleger schicken NEL ASA am Montagvormittag auf rotes Terrain

Aktie im Fokus

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Montagvormittag die Aktie von NEL ASA. Die NEL ASA-Aktie stand in der Tradegate-Sitzung zuletzt 2,6 Prozent im Minus bei 0,914 EUR.

Werte in diesem Artikel

Die NEL ASA-Aktie notierte um 09:19 Uhr im Tradegate-Handel in Rot und verlor 2,6 Prozent auf 0,914 EUR. Das bisherige Tagestief markierte NEL ASA-Aktie bei 0,910 EUR. Bei 0,941 EUR startete der Titel in den Tradegate-Handelstag. Über Tradegate wurden im bisherigen Handelsverlauf 275.884 NEL ASA-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Mit einem Kursgewinn bis auf 1,725 EUR erreichte der Titel am 09.02.2023 ein 52-Wochen-Hoch. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die NEL ASA-Aktie 88,594 Prozent zulegen. Am 08.09.2023 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 0,890 EUR ab. Derzeit notiert die NEL ASA-Aktie damit 2,718 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 16,77 NOK.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte NEL ASA am 18.07.2023. Der Umsatz wurde auf 229,30 NOK beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 0,00 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 229,30 NOK umgesetzt worden waren.

Für das laufende Jahresviertel Q3 2023 wird am 25.10.2023 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Experten kalkulieren am 07.11.2024 mit der Veröffentlichung der Q3 2024-Bilanz von NEL ASA.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur NEL ASA-Aktie

NEL ASA-Aktie: Die Konzerngeschichte des Wasserstoffunternehmens NEL ASA aus Norwegen

NEL-Aktie im Minus: Credit Suisse hat Ziel für NEL gesenkt

NEL-Aktie klettert zweistellig: NEL ASA legt beim Umsatz kräftig zu - Mehr Verlust als erwartet