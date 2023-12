NEL ASA Aktie News: E-Mobilität Wasserstoff Index Aktie NEL ASA gewinnt am Vormittag an Boden

So entwickelt sich NEL ASA

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Montagvormittag die Aktie von NEL ASA. Zuletzt ging es für das NEL ASA-Papier aufwärts. Im Tradegate-Handel verteuerte es sich um 2,6 Prozent auf 0,670 EUR.

Um 09:21 Uhr wies die NEL ASA-Aktie Gewinne aus. In der Tradegate-Sitzung ging es für das Papier um 2,6 Prozent auf 0,670 EUR nach oben. Den Tageshöchststand markierte die NEL ASA-Aktie bei 0,670 EUR. Zur Startglocke stand der Titel bei 0,654 EUR. Zuletzt wurden via Tradegate 279.744 NEL ASA-Aktien umgesetzt.

Am 09.02.2023 markierte das Papier bei 1,725 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 157,542 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Der Anteilsschein verbuchte am 13.12.2023 Kursverluste bis auf 0,534 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 20,281 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 14,34 NOK aus.

NEL ASA veröffentlichte am 25.10.2023 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2023 abgelaufenen Jahresviertel.

Die Vorlage der Q4 2023-Finanzergebnisse wird am 28.02.2024 erwartet. Experten terminieren die Vorlage der Q4 2024-Bilanz auf den 13.02.2025.

