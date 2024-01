NEL ASA Aktie News: E-Mobilität Wasserstoff Index Aktie NEL ASA am Freitagmittag mit Einbußen

Kursentwicklung im Fokus

Die Aktie von NEL ASA gehört am Freitagmittag zu den Verlustbringern des Tages. Das Papier von NEL ASA befand sich zuletzt im Sinkflug und gab im Tradegate-Handel 4,7 Prozent auf 0,465 EUR ab.

Der NEL ASA-Aktie ging im Tradegate-Handel die Puste aus. Um 12:03 Uhr verlor das Papier 4,7 Prozent auf 0,465 EUR. In der Spitze büßte die NEL ASA-Aktie bis auf 0,461 EUR ein. Zur Startglocke stand der Titel bei 0,487 EUR. Zuletzt wechselten via Tradegate 1.676.819 NEL ASA-Aktien den Besitzer.

Der Anteilsschein kletterte am 09.02.2023 auf bis zu 1,725 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 270,780 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Am 18.01.2024 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 0,445 EUR ab. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 4,386 Prozent.

Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 13,20 NOK aus.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte NEL ASA am 25.10.2023.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q4 2023 dürfte NEL ASA am 28.02.2024 präsentieren. Experten prognostizieren die Vorlage der Q4 2024-Bilanz am 13.02.2025.

