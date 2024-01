NEL ASA Aktie News: E-Mobilität Wasserstoff Index Aktie NEL ASA wird am Freitagvormittag ausgebremst

NEL ASA im Fokus

Die Aktie von NEL ASA gehört am Freitagvormittag zu den Verlierern des Tages. Die Aktie notierte zuletzt mit Verlusten. Im Tradegate-Handel verbilligte sie sich um 3,0 Prozent auf 0,473 EUR.

Die NEL ASA-Aktie stand in der Tradegate-Sitzung um 09:21 Uhr 3,0 Prozent im Minus bei 0,473 EUR. Das bisherige Tagestief markierte NEL ASA-Aktie bei 0,467 EUR. Den Tradegate-Handel startete das Papier bei 0,487 EUR. Zuletzt stieg das Tradegate-Volumen auf 625.050 NEL ASA-Aktien.

Am 09.02.2023 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 1,725 EUR. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die NEL ASA-Aktie 264,434 Prozent zulegen. Bei einem Wert von 0,445 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (18.01.2024). Das 52-Wochen-Tief liegt damit 6,023 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 13,20 NOK für die NEL ASA-Aktie aus.

NEL ASA ließ sich am 25.10.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.09.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Die NEL ASA-Bilanz für Q4 2023 wird am 28.02.2024 erwartet. Einen Blick in die Q4 2024-Bilanz können NEL ASA-Anleger Experten zufolge am 13.02.2025 werfen.

