NEL ASA Aktie News: NEL ASA am Donnerstagnachmittag gesucht

Um 19.05.2022 16:22:00 Uhr sprang die NEL ASA-Aktie im Frankfurt-Handel an und legte um 3,1 Prozent auf 1,34 EUR zu. In der Spitze legte die NEL ASA-Aktie bis auf 1,35 EUR zu. Mit einem Wert von 1,31 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Bisher wurden via Frankfurt 223.059 NEL ASA-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 01.07.2021 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 2,14 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die NEL ASA-Aktie derzeit noch 37,24 Prozent Luft nach oben. Bei 1,05 EUR fiel das Papier am 28.01.2022 auf ein 52-Wochen-Tief. Mit einem Kursverlust von 27,50 Prozent würde die NEL ASA-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 20,51 NOK.

Am 11.05.2022 hat NEL ASA in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.03.2022 – vorgestellt. NEL ASA hat ein EPS von 0,06 NOK vermeldet. Im Vorjahr hatte das EPS des Unternehmens mit -0,40 NOK auf dem gleichen Niveau gelegen. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 213,00 NOK vermeldet – das entspricht einem Plus von 35,67 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 157,00 NOK in den Büchern standen.

Die kommende Q2 2022-Kennzahlen werden voraussichtlich am 11.08.2022 veröffentlicht. Experten erwarten die Q2 2023-Kennzahlen am 24.08.2023.

Laut Analysten dürfte NEL ASA im Jahr 2023 einen Verlust in Höhe von -0,283 NOK einfahren.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: SmirkDingo/stock.adobe.com