NEL ASA Aktie News: E-Mobilität Wasserstoff Index Aktie NEL ASA tendiert am Nachmittag nordwärts

Aktienentwicklung

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Montagnachmittag die Aktie von NEL ASA. Die NEL ASA-Aktie stieg im Tradegate-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 1,2 Prozent auf 0,207 EUR.

Die Aktionäre schickten das Papier von NEL ASA nach oben. Im Tradegate-Handel gewann die Aktie um 16:03 Uhr 1,2 Prozent auf 0,207 EUR. Den höchsten Stand des Tages erreichte die NEL ASA-Aktie bisher bei 0,213 EUR. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 0,210 EUR. Zuletzt wechselten via Tradegate 1.674.542 NEL ASA-Aktien den Besitzer.

Am 29.05.2024 erreichte der Anteilsschein mit 0,803 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 287,519 Prozent. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 07.03.2025 (0,166 EUR). Mit einem Kursverlust von 19,836 Prozent würde die NEL ASA-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Nachdem im Jahr 2024 0,000 NOK an NEL ASA-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 0,000 NOK aus. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 4,21 NOK.

NEL ASA veröffentlichte am 30.04.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.03.2025 abgelaufenen Jahresviertel. Für das jüngste Jahresviertel wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von -0,10 NOK ausgewiesen. Ein Jahr zuvor hatte bei NEL ASA ebenfalls ein Verlust pro Aktie von -0,01 NOK in den Büchern gestanden. Mit einem Umsatz von 155,34 Mio. NOK, gegenüber 387,20 Mio. NOK im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von 59,88 Prozent präsentiert.

Für das laufende Jahresviertel Q2 2025 wird am 16.07.2025 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Die Q2 2026-Finanzergebnisse könnte NEL ASA möglicherweise am 22.07.2026 präsentieren.

Analysten erwarten für 2025 einen Verlust in Höhe von -0,297 NOK je NEL ASA-Aktie.

