NEL ASA Aktie News: NEL ASA zündet am Dienstagmittag Kursrakete

Die NEL ASA-Aktie stieg im Frankfurt-Handel. Um 19.07.2022 12:22:00 Uhr verteuerte sich das Papier um 7,4 Prozent auf 1,58 EUR. Im Tageshoch stieg die NEL ASA-Aktie bis auf 1,60 EUR. Den Frankfurt-Handel startete das Papier bei 1,51 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 514.069 NEL ASA-Aktien umgesetzt.

Am 12.11.2021 markierte das Papier bei 2,07 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Mit einem Zuwachs von 23,34 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Am 28.01.2022 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 1,05 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Tief könnte die NEL ASA-Aktie mit einem Verlust von 50,76 Prozent wieder erreichen.

Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 19,68 NOK für die NEL ASA-Aktie aus.

Die Bilanz zum am 30.09.2021 beendeten Jahresviertel veröffentlichte NEL ASA am 21.10.2021.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q2 2022 dürfte NEL ASA am 11.08.2022 vorlegen. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q2 2023-Bilanz auf den 24.08.2023.

