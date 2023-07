NEL ASA Aktie News: E-Mobilität Wasserstoff Index Aktie NEL ASA am Mittag mit roten Vorzeichen

Kurs der NEL ASA

Die Aktie von NEL ASA gehört am Mittwochmittag zu den Verlustbringern des Tages. Der NEL ASA-Aktie ging im Tradegate-Handel die Puste aus. Zuletzt verlor das Papier 3,8 Prozent auf 1,19 EUR.

Werte in diesem Artikel

Die NEL ASA-Aktie musste um 11:59 Uhr im Tradegate-Handel abgeben und fiel um 3,8 Prozent auf 1,19 EUR. Die Abwärtsbewegung der NEL ASA-Aktie ging bis auf 1,18 EUR. Bei 1,22 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Der Tagesumsatz der NEL ASA-Aktie belief sich zuletzt auf 3.510.458 Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 09.02.2023 bei 1,72 EUR. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 44,86 Prozent über dem aktuellen Kurs der NEL ASA-Aktie. Kursverluste drückten das Papier am 14.10.2022 auf bis zu 0,95 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 20,60 Prozent.

Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 17,24 NOK aus.

NEL ASA ließ sich am 18.07.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von 0,00 Prozent auf 229,30 NOK. Im Vorjahresviertel hatte NEL ASA 229,30 NOK umgesetzt.

Die NEL ASA-Bilanz für Q3 2023 wird am 25.10.2023 erwartet. Die Q2 2024-Finanzergebnisse könnte NEL ASA möglicherweise am 28.08.2024 präsentieren.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur NEL ASA-Aktie

NEL-Aktie klettert zweistellig: NEL ASA legt beim Umsatz kräftig zu - Mehr Verlust als erwartet

NEL ASA-Aktie: Wer ist eigentlich NEL-ASA Chef Håkon Volldal?

NEL, Plug Power & Co.: Dieses Land könnte sich laut einer Analyse zum günstigsten Wasserstoffproduzenten Europas entwickeln